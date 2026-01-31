Президент США Дональд Трамп отреагировал на серию взрывов, произошедших в Иране 31 января, сделав репост видео в социальной сети X.

В публикации содержалась подпись: «Сейчас — Тегеран. КСИР в панике, полностью обделались». Иных комментариев по этому поводу Трамп не сделал.

Между тем в СМИ распространилась неподтверждённая информация о том, что в результате взрывов могли погибнуть или пострадать высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции.

Ранее также появлялись сообщения о якобы ликвидации командующего военно-морскими силами КСИР, однако в самом корпусе эти данные опровергли.