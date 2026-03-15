Украина не сможет вступить в Европейский союз (ЕС), пока Виктор Орбан занимает пост премьер-министра Венгрии.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в ходе выступления на «Марше мира» в Будапеште, передает РИА Новости.

«Мы не пустим ни одного солдата или молодого человека на украинский фронт. И пока Виктор Орбан является премьер-министром, венгерские деньги не отправят на Украину, и Украина никогда, никогда не вступит в Евросоюз», — сказал Сийярто.