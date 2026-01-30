Ресурс World Population Review опубликовал обновлённый рейтинг стран с самой вкусной кухней. Азербайджан в списке занял 56-е место.

Лидером рейтинга вновь стала Греция. В первую десятку также вошли Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. Последние строчки рейтинга заняли Никарагуа, Лаос и Боливия.

Среди постсоветских стран выше всех оказалась Грузия — 30-е место. Россия заняла 34-ю позицию, Украина — 43-ю, Беларусь — 75-ю. Литва и Латвия расположились на 39-м и 78-м местах соответственно.

Худшими по оценке рейтинга признаны кухни Армении и Казахстана — 92-е и 93-е места.

В 2024 году Узбекистан, Кыргызстан и Молдова занимали в рейтинге ещё более низкие позиции, чем Армения и Казахстан. В 2025 году эти страны выбыли из списка, не войдя даже в первую сотню.