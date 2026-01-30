Масштабные чистки в Китае эксперты связывают с крупной антикоррупционной кампанией и повышением боеспособности армии, направленных на укрепление власти Си Цзиньпина. В связи с последними событиями в КНР Minval Politika поговорил с Алексеем Масловым, доктором исторических наук, профессором, директором Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, который поделился некоторыми деталями и рассказал о специфике общественно-политической жизни Китая.

«За последние несколько лет более 200 китайских военных чиновников были сняты со своих постов именно в связи с коррупционными нарушениями. На самом деле здесь сочетаются три фактора: во-первых, конечно же, коррупция среди военного командования существует, и она самая серьезная, потому что коррупцию гражданскую в целом Китаю удалось победить; во-вторых, в рамках этой коррупции создавались и создаются различные местные группировки, которые на самом деле хоть и говорят, что на власть не претендуют, но, естественно, пытаются влиять, например, на регионы. Самая большая такая группировка создалась в провинции Фуцзянь на юге Китая, как раз напротив Тайваня. В связи с тем, что она вообще была усилена из-за подготовки к военным действиям с Тайванем, она имела и имеет до сих пор большое влияние в армии. Вот по этим группировкам наносится удар. Третий момент: вообще военные в истории Китая всегда играли очень большую роль. Более того, это вообще азиатская традиция. Современный Китай был создан военными, и Си Цзиньпин прекрасно понимает, какое влияние это военное братство оказывает на формирование политики, общественного мнения», — рассказал эксперт.

Поэтому, по словам востоковеда, конечно же, все было сделано для того, чтобы армия была полностью подчинена ЦК КПК (Центральная комиссия Коммунистической партии Китая – ред.), и никак не наоборот.

«Идет подготовка к 21-му съезду КПК, который должен состояться в 2027-м году, где будут перестановки во властных структурах. И в этом смысле это не именно укрепление еще одного сектора китайской власти, который должен быть полностью подчинен Си Цзиньпину, а тут, конечно, идет речь об абсолютной персонализации власти», — подчеркнул Маслов.

Говоря о реакции китайцев на происходящее, собеседник отметил, что простое население практически не реагирует, «оно настолько привыкло к таким чисткам, что никакой реакции мы не видим».

«Более того, считается, что это обычных людей не затрагивает. Если посмотреть, что публикуют блогеры, то они говорят о том, что все правильно, и зажравшихся военных давно пора призвать к порядку, чтобы не было такой коррупции впредь. При этом надо понимать, что китайские сети очень серьезно модерируются.

Например, в основном тайванцы и частично гонконгцы в социальных сетях продвигали версию попытки переворота, которая ничем вообще не подтвердилась. Что интересно, даже американские СМИ, которые очевидно не очень положительно относятся к Китаю, не стали раскручивать версию попытки переворота, потому что она ни на что не опиралась», — указал эксперт.

В целом, добавил он, у американцев очень небольшое влияние в Китае, то есть для своей выгоды они могут воспользоваться ситуацией только в пропагандистских планах, а каким-то образом нанести экономический или политический удар вряд ли, потому что в Китае в данном случае все очень стабильно.

«Американцы пытаются сейчас показать, что в Китае нет политической стабильности, и это в целом теоретически может ослабить Китай в плане инвестиций – если есть большие риски, то крупные инвесторы могут не пойти в Китай. Но мы видим, что американцы довольно слабо раскручивают сейчас эту версию, понимая, что лучше все-таки с Китаем по мирному договариваться», — считает Маслов.

Самый главный риск для Китая в данном случае — это резкое падение инвестиций, а это уже происходит в течение последних как минимум двух лет, добавил эксперт.

«Также есть обеспокоенность у внутренних иностранных компаний, которые на фоне всех этих слухов могут начать более активную релокацию, например, в Индию, Вьетнам, как они делали в прошлом году. Другие риски – это то, что что соседние страны, например, Республика Корея и Япония, начнут еще больше раскручивать маховик усиления своей армии, говоря, что в Китае все нестабильно и надо уметь защищаться», — заметил политолог.

Но в любом случае, по мнению собеседника, судя по реакции ближайших азиатских стран, несмотря на то, что далеко не все любят именно нынешнее китайское руководство, для всех стабильность Китая важнее, чем любой переворот.

«В России не было вообще никакой официальной реакции, кроме как о том, что чистки — это хорошо. Интересно, что общественное мнение российское вообще на это не реагирует, потому что внутренняя повестка сегодня в России важнее, чем внешняя. Мы видим только две реакции: во-первых, это тоже блогеры в рамках «городских сумасшедших», которые утверждали, что в Китае начался переворот. Это как раз маргинализированные блогеры. А более-менее нормальные аналитики правильно объяснили все это через борьбу с коррупцией», — указал востоковед.

Также он коснулся реакции зарубежных российских блогеров, которые покинули РФ: «Они тоже подхватили тему переворота, намекая, что все режимы могут пасть. Через одну-две недели станет понятно, что вообще никаких попыток не было, что это всего лишь слухи».

Глобальные потенциальные конфликты, уверен собеседник, не имеют никакого отношения к тому, что происходит в Китае сегодня: «Китай хочет завершить как можно быстрее военную реформу, и это важно даже не столько с точки зрения потенциальной атаки на Тайвань, сколько с точки зрения показательности, что действительно китайская армия сильнейшая в мире, а при такой коррупции и утечках информации, которая идет сегодня, об этом сказать нельзя. И для Си Цзиньпина это вопрос буквально личного контроля. Как следствие, думаю, что на съезде Китай объявит о том, что армия стала сильней, одной из сильнейших армий в мире. И это как раз тоже показатель американцам, что с Китаем придется считаться».

«Думаю, что Китай также учитывает ситуацию в Вооруженных силах Украины и России — увольнения практически всей верхушки Министерства обороны РФ в прошлом году, коррупционные скандалы в Украине. Они понимают, что коррумпированная армия сама по себе очень неэффективна», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, как данные процессы скажутся на отношениях Китая с его военными партнерами, Маслов сказал: «Безусловно, скажется. Техническая оснащенность китайской армии сильно возросла за последние годы, а эта коррупционная составляющая, как бы видим, весьма велика. Скажется, потому что с Китаем, у которого сильная и укрепленная армия, захотят сотрудничать очень многие. Сегодня полномасштабное военное сотрудничество пока только с Россией. Другие страны также смотрят на военное взаимодействие с Китаем, расценивая его в качестве своего протектора, например, Индонезия, страны Центральной Азии. При этом многие опасаются слишком больших военных амбиций Китая. Но я думаю, что дисциплинированная армия будет большим плюсом в военном взаимодействии Китая с соседями».

Что касается того, какие области китайского ВПК наиболее интересны его партнерам, то эксперт отметил истребители нового поколения и систему ПВО.

«Также это кибервойска и кибербезопасность, которые в Китае на весьма высоком уровне, и военно-морское патрулирование», — добавил политолог.

Комментируя возможное нарастание напряженности внутри Китая, востоковед сказал: «Во-первых, борьба с коррупцией в целом, не только в военной области, продолжится; во-вторых, для Китая сейчас самое главное – внутренняя стабилизация экономики, для чего требуется мобилизация сил».

«Многие в Китае, в том числе и крупные партийные и военные чиновники, слишком расслабились.

Несколько дней назад практически все центральные СМИ в Китае вышли с заявлениями, что не надо ждать новых назначений, а надо работать с тем, что сейчас имеется. То есть, руководство Китая волнует именно потеря драйва, энтузиазма. И идеологическая кампания будет заметно усиливаться», — заключил Маслов.