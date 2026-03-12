Сегодня, 12 марта, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

Во время беседы Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречи с Желькой Цвиянович, было отмечено расширение отношений между двумя странами, обсуждены перспективы сотрудничества в различных областях.

Желька Цвиянович сказала, что несколько раз принимала участие в традиционном Глобальном бакинском форуме.

На встрече была затронута важность XIII Глобального бакинского форума, отмечен высокий уровень организации этого мероприятия. Было подчеркнуто, что, как всегда, и на этот раз на форуме обсуждаются чрезвычайно актуальные глобальные вопросы, особенно на фоне нынешней ситуации в мире.