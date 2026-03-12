Мир с Арменией существует не только на бумаге. Хотя Совместная декларация была подписана и парафирована несколько месяцев назад, мы уже чувствуем мир на местах. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия XIII Глобального бакинского форума.

Подчеркнув, что вдоль границ больше нет места перестрелкам, жертвам и потерям, глава государства отметил: «Мы сняли ограничения на транспортировку товаров, поступающих в Армению с разных направлений. Мы возобновили торговлю и экспорт необходимых нефтепродуктов в эту страну».