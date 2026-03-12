В структуре ООН существует определённое противоречие. Как сообщает AПA, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на церемонии открытия XIII Глобального бакинского форума.

«Многие с сожалением отмечают, что принципы, которые были основой создания ООН после Второй мировой войны — основанный на правилах мировой порядок — утратили своё влияние. Этот порядок базировался на определённых правилах, существовало общее понимание того, что является правильным, что неправильным, что приемлемо, а что неприемлемо.

Эти принципы должны были применяться как во внутреннем управлении государств, так и в международных отношениях. Наблюдатели с некоторых континентов отмечают, что эти правила в основном сформировались в западном мире. Действительно, эти принципы на протяжении веков развивались в западном мире, несмотря на значительное сопротивление. На самом деле до Второй мировой войны Европа не была примером мира и благополучия. Когда я была ребёнком, жила в лагерях для беженцев в Германии, и после войны мы много лет росли в условиях голода и трудностей, пока различные страны не начали принимать беженцев», — сказала она.

По словам экс-президента, в то время идея справедливости для всех казалась очень далёкой.

«В структуре ООН существует определённое противоречие. С одной стороны, существует принцип признания суверенных прав каждого государства — члена организации, и он предполагает, что государства должны соблюдать международное право. С другой стороны, структура Совета безопасности — пять постоянных членов, обладающих правом вето — в определённой степени противоречит этому принципу. Потому что эта система предоставляет больше полномочий победителям Второй мировой войны, тогда как сегодня распределение населения мира и экономической мощи уже иное», — подчеркнула она.