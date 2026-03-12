Средний коридор является важным элементом устойчивости международной торговой системы. Об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым на открытии XIII Глобального бакинского форума, передает Trend.

«Недавние мировые события еще раз подчеркнули важность альтернативных маршрутов. Продолжающаяся война между Россией и Украиной существенно затронула традиционные транспортные маршруты по Евразии. Одновременно напряженность на Ближнем Востоке, включая противостояние с участием Ирана, США и Израиля, продолжает создавать неопределенность на глобальном энергетическом рынке и в международной торговле.

Эти события напоминают нам, насколько уязвимы глобальные цепочки поставок при росте геополитической напряженности. В таком контексте диверсифицированные и наденые транспортные коридоры приобретают особую ценность для региональной и глобальной экономической стабильности. Таким образом, Средний коридор представляет собой не только экономическую возможность, но и весомый элемент устойчивости международной торговой системы», — сказал он.

Б.Йылдырым отметил, что Средний коридор предлагает более быстрые и диверсифицированные маршруты между Азией и Европой, одновременно укрепляя экономическое сотрудничество стран коридора.