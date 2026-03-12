Современные конфликты несут совершено иные угрозы и международному сообществу необходимо выработать эффективный ответ на гибридные войны, заявил бывший канцлер Австрии Себастьян Курц на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, сегодня все большую роль играют прокси-группы, финансируемые различными государствами для дестабилизации ситуации в странах потенциального противника.

«Таким образом, мы сталкиваемся не с классической войной, мы наблюдаем атаки, террор и постоянную угрозу», — сказал он.

«Сценарии гибридной войны, включающие кибератаки, терроризм, использование дронов и атаки на аэропорты и другую критическую инфраструктуру, выглядят сегодня вполне реалистично. Поэтому необходимо найти способ адекватного ответа на эти угрозы», — подчеркнул Курц.