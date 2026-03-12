Президент Ильхам Алиев затронул тему роста цен на нефть и на газ.

«Мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на нефть и на газ. Это создает проблемы для потребителей. И не только для них. Если кто-то думает, что такие несбалансированные цены выгодны только нефтедобывающим странам и странам-экспортерам, то он заблуждается», — сказал президент.

Он добавил, что Азербайджан выступает за более сбалансированные и предсказуемые цены на нефть.

По его словам, Азербайджан по объемам экспортируемого трубопроводного газа и географическому охвату является страной номер один в мире.

Глава государства отметил, что объемы экспорта в настоящее время растут и будут продолжать расти. Это важный фактор энергетической безопасности для многих стран. Как надежный поставщик нефти на международные рынки, Азербайджан будет и впредь вносить свой вклад в обеспечение энергетической безопасности.