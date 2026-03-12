Оппозиционно настроенные иранцы больше не поддерживают атаки США на Иран, пишет Financial Times.

После гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля часть общества сначала надеялась, что это приведет к падению власти. Однако масштабные бомбардировки, разрушение инфраструктуры и гибель более тысячи мирных жителей быстро изменили настроение.

Многие иранцы, включая участников протестов, оказались шокированы разрушениями и начали сомневаться, что внешняя военная интервенция принесет стране перемены.

«Нас не должны были бомбить», — сказала одна из жительниц после взрыва рядом с ее домом.

На фоне войны усилилось чувство национального единства и страх распада страны. В итоге многие иранцы, ранее требовавшие смены власти любой ценой, теперь говорят, что главное — мир и стабильность, даже если реформы придут изнутри системы.