Известный эксперт по глобальному нефтяному рынку Курт Кобб предсказывает, что война США против Ирана будет такой же долгой, как и американская война во Вьетнаме. Как известно, военный конфликт, а тем более как этот, с разрушением и уничтожением важной энергетической инфраструктуры всех его сторон, перекрытием важных каналов поставок энергоносителей, несет в себе не только определенную выгоду для стран-поставщиков, но и, прежде всего, серьезные риски, которые по своей значимости могут нанести такой ущерб, что даже полученная дополнительная прибыль не сможет покрыть всех расходов на предотвращение или уменьшение экономического кризиса. В целом, война на Ближнем Востоке говорит о том, что надо готовиться: к длительному периоду высоких цен на нефть, переделу мирового нефтяного рынка и росту инфляции.

Сложившуюся ситуацию для Minval Politika с точки зрения влияния на экономику Азербайджана прокомментировал экономист Рашад Гасанов.

Он заявил, что в первую очередь хотел бы отметить, что при нынешних условиях возможности прогнозировать этот процесс с высокой точностью очень ограничены.

«То есть из-за неясности того, как будут развиваться события в краткосрочный и среднесрочный периоды, сильно ограничены возможности что-либо прогнозировать. И высокая волатильность энергетического рынка, наблюдаемая в начале недели, является одним из доказательств этого. Каждая новая информация на рынке серьёзно влияет, причем отрицательно, на цены на энергоносители, или характеризуется возрастающим либо уменьшающим влиянием. Исходя из настоящих условий, можно говорить лишь о том, что если процесс затянется, то цены на энергоносители серьезно (значительно) поднимутся. Удорожание нефти на 1 доллар в аспекте Азербайджана приведет к появлению дневной дополнительной выручки в размере примерно 500 тысяч долларов, а если мы говорим о росте цен на нефть, наблюдаемом с начала событий вокруг Ирана, примерно на 25 долларов, то эта прибыль составляет около 12 500 000 долларов. За месяц — примерно 400 млн долларов дополнительной прибыли, за год — 5 млрд долларов. Это формирует выгодную конъюнктуру рынка для поддержки политики государства. Ясно, что сюда входит и сохранение стабильности маната», — сказал экономист.

Но, по его словам, необходимо учитывать рост цен на нефть при самых различных сценариях — в особенности надо отметить нападения на нефтяные инфраструктуры на самой важной географии мира за последнюю неделю, закрытие Ормузского пролива и Оманского залива и появление определенных инициатив, связанных с этим. Все это указывает на то, что нефть подорожает до 200 долларов за баррель, по крайней мере такие прогнозы уже появились. И при любом раскладе рост цен на нефть приведет к тому, что формируются возможности для привлечения в Азербайджан большего притока валютных средств.

«Но возникает такой вопрос: насколько это положительно? На самом деле для Азербайджана оптимальная цена на нефть, если исходить из расчетов официальных лиц, составляет 70-80 долларов за баррель, и если цена будет выше этого, то, естественно, на мировых рынках серьезно поднимутся цены, потому что энергоносители — это такой продукт, который влияет на цены и себестоимость всех производств. А затяжной конфликт вызовет риски дефицита и роста цен на все, усиливая давление инфляции. А это, в свою очередь, нас, как страну-импортёра, зависящую от производственных рынков, приведёт к серьёзному росту инфляции импорта. Происходящее уже указывает на то, что невозможно будет обеспечить цель, прогнозируемую для 2026 года — это 5,4-процентная инфляция. В данном направлении мы столкнёмся с серьезными рисками, и в целом эта конъюнктура повлияет на положение всего населения страны», — отметил Гасанов.

Другой аспект ущерба, на который он указал, заключается в том, что Азербайджан граничит с Ираном. Исламская Республика Иран была самым выгодным рынком импорта с точки зрения оптимальных цен: «Примерно в течение года мы импортировали товаров на 1 млрд манатов (600 млн долларов). И это позволяло малоимущим и средним слоям населения выгодно управлять своим бюджетом, а производителям обеспечивать низкие цены сырья и, соответственно, конечной продукции, способной конкурировать на внутреннем рынке, то есть импорт из Ирана формировал ряд возможностей».

«И все указывает на то, что возможности в этих направлениях ослабли, притом серьёзно, и если война продолжится, то Азербайджан может прекратить импортировать значимую продукцию в страну, что опосредованно приведет к потере Азербайджаном своего превосходства в определённом направлении. В это время другая инфляция скажется на азербайджанской экономике непосредственно, потому что имеет прямое отношение к экономическим отношениям с Ираном», — заявил он.

Экономист коснулся еще одного фактора. По его словам, Иран — важный туристический рынок для Азербайджана: «Я думаю, что значительно сократится туристический поток из Ирана в Азербайджан. То есть, что мы видим: с одной стороны, государство выигрывает от роста цен на энергоносители, а с другой — предстаёт перед необходимостью перенаправить эти деньги на уменьшение рисков инфляции и предотвращение усугубления финансового положения населения страны».

«Правительство располагает инструментами, особенно по видам продукции, которая сильно зависит от импорта и включена в потребительскую корзину, чтобы уменьшить или убрать пошлины, предоставить налоговые льготы, выдать беспроцентные кредиты компаниям для создания запасов — эти инфляционные меры уже должны быть в списке правительства. За короткий срок в этом направлении должны быть приняты меры», — заявил Гасанов.

Он считает, что несмотря на то, что доходы, которые страна сейчас получает, оцениваются как позитивный фактор, надо учесть, что они формируются в контексте серьезных геополитических рисков. Может статься, что на следующем этапе для усиления своего военного и оборонного потенциала Азербайджан будет вынужден потратить еще больше средств.

«В целом, азербайджанское государство, насколько это возможно, с учетом самых разных сценариев, долгосрочных или краткосрочных, должно подготовить план мероприятий и формировать адекватную позицию по данной ситуации: борьба с инфляцией, компенсация ущерба, причиненного напряженностью в отношениях с Ираном, поиски новых рынков, поддержка населения мерами по уменьшению вреда. Все это должно быть в центре внимания правительства сегодня», — заключил Гасанов.