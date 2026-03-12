Конфликты нарушают традиционные транспортные маршруты, создавая очень серьёзные проблемы для людей, стран и экономик. Нарушение транспортных связей создаёт очень сложную ситуацию для большей части международного сообщества. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия XIII Глобального бакинского форума.

Глава государства отметил, что в настоящее время осуществляются инвестиции как в Средний коридор, так и в коридор «Север-Запад», все строительные проекты на территории Азербайджана реализованы в полном объеме: «Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растет, и мы играем роль важного транзитера для многих стран как на Западе, так и на Востоке».

Также глава государства отметил, что после установления мира с Арменией была налажена работа по расширению Среднего коридора, который также проходит через армянскую территорию.

«Впервые в своей независимой истории Армения может стать транзитной страной. Она пока не является таковой. Благодаря этому мы сможем установить прямое сообщение между основной частью Азербайджана и нашим эксклавом – Нахчыванской Автономной Республикой», — добавил глава государства.