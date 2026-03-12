Судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда на выездном заседании в Московском городском суде приговорила Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду, непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Фаридуни, Мирзоев, Рачабализода и Файзов приговорены к пожизненному лишению свободы, часть наказания им предстоит отбыть в тюрьме, часть — в колонии особого режима. Также суд назначил каждому в виде штрафа в размере 990 тыс. руб.

Фаридуни проведет первые 18 лет в тюрьме, Мирзоев и Файзов — 17 лет, а Рачабализода — 16 лет.

Рассмотрение уголовного дела о теракте заняло семь месяцев. В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить исполнителям теракта пожизненное лишение свободы. Прокурор настаивал, что Шамсидин Фаридуни должен провести первые 18 лет в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии особого режима, а также выплатить штраф в размере 990 тыс. руб. Для Далерджона Мирзоева обвинение просило пожизненный срок с 17 годами тюрьмы и таким же штрафом. Аналогичное наказание, пожизненное лишение свободы с 17 годами тюрьмы и штрафом 990 тыс. руб., прокурор запрашивал для Махаммадсобира Файзова.

Саидакрами Рачаболизоде государственный обвинитель просил назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием 16 лет в тюрьме и последующим переводом в колонию особого режима, а также штраф в размере 990 тыс. руб. Всех четверых обвинили в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении террористического акта.

Для пособников прокурор также просил пожизненные сроки. В частности, Умеджону Солиеву обвинение запрашивало пожизненное лишение свободы с 12 годами тюрьмы и штрафом 2,7 млн руб., Мустакиму Солиеву — пожизненное лишение свободы с восемью годами тюрьмы и штрафом 990 тыс. руб. Шахромджону Гадоеву государственный обвинитель просил назначить пожизненное наказание и штраф 2 млн руб., а Зайбудулло Исмоилову — пожизненный срок с 12 годами тюрьмы и штрафом 2,7 млн руб.

Для Хусейна Хамидова обвинение запрашивало пожизненное лишение свободы с десятью годами тюрьмы и штрафом 1,79 млн руб., для Мухаммад Зоира Шарипзоды и Якубджони Юсуфзоды — пожизненные сроки с десятью годами тюрьмы и штрафами по 500 тыс. руб. каждому. Назримаде Лутфуллои государственный обвинитель просил назначить пожизненное лишение свободы с десятью годами тюрьмы и штраф 500 тыс. руб., Джумахону Курбонову — пожизненный срок с девятью годами тюрьмы и таким же штрафом.

Хусену Медову обвинение запрашивало пожизненное лишение свободы, включая десять лет в тюрьме, со штрафом 2,5 млн руб. Джабраилу Аушеву — пожизненный срок с восьмью годами тюрьмы и штрафом 1,2 млн руб. Для Алишера Касимова прокурор просил назначить 22 года 10 месяцев лишения свободы, включая семь лет в тюрьме, а для Исроила Исломова и его сыновей — по 19 лет 11 месяцев заключения.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года — за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Четверо боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, после чего устроили поджог. Огонь быстро распространился по залу и прилегающим помещениям, площадь пожара превысила 13 тыс. кв. м. Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось только к вечеру следующего дня, когда пожарные смогли локализовать многочисленные очаги горения.

В результате нападения погибли 150 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан», которую связывают с ИГ.