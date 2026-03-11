Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы.

Заявление президента Ильхама Алиева:

-Уважаемый господин президент.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Приветствую президента Совета Европейского Союза. Очень рад приветствовать Вас, господин президент. В прошлом году мы встречались дважды и провели очень хорошие переговоры. Как Вы помните, я пригласил Вас посетить Азербайджан. Я благодарен Вам за то, что Вы приняли мое приглашение. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что он сыграет важную роль в дальнейшем развитии наших двусторонних отношений, которые складываются очень успешно, особенно в последнее время. Мы ведем очень активный диалог. Члены Европейской комиссии несколько раз посещали нас в прошлом и в этом году. То есть мы находимся в активной фазе партнерства на разных уровнях. Я просмотрел некоторые экономические показатели, в январе этого года 50 процентов нашего торгового оборота приходилось на торговлю с Европейским Союзом. В прошлом году этот показатель был немного ниже, но он действительно демонстрирует, что для нас Европейский Союз является торговым партнером номер один. Я уверен, что с новыми проектами, с новыми инвестиционными возможностями, — а инвестиции идут в двух направлениях, мы сейчас также активно инвестируем в Европу, — наш товарооборот будет однозначно расти.

Важной составляющей нашего партнерства всегда было, есть и, безусловно, будет сотрудничество в области энергетики, особенно после 2022 года, когда мы подписали с Европейской комиссией документ о стратегическом партнерстве в области энергетики. И с тех пор мы увеличили экспорт газа в европейские страны как по объемам, так и по количеству стран. Сегодня уже десять членов Европейского Союза получают газ из Азербайджана, а общее количество таких стран составляет шестнадцать. По этому показателю мы также занимаем первое место в мире по поставкам трубопроводного газа. Сегодня шестнадцать стран получают азербайджанский газ, и наша роль в обеспечении энергетической безопасности многих стран растет.

Европейский рынок составляет половину нашего общего экспорта газа и имеет потенциал для роста. В начале этого месяца мы провели ежегодное заседание Консультативного совета Южного газового коридора — мероприятие, организованное совместно Азербайджаном и Европейской комиссией. В своем выступлении там я сообщил аудитории, что в этом году мы планируем увеличить добычу газа. Мы начнем добычу газа на новом месторождении. И через два-три года, если все пойдет по плану, мы будем иметь дополнительно как минимум 10 миллиардов кубометров газа — больше, чем у нас есть сегодня.

Еще одним направлением нашего энергетического сотрудничества является возобновляемая энергетика, которая также обладает большим потенциалом. Мы активно инвестируем в ветровую, солнечную и гидроэнергетику. И наш план состоит в том, чтобы через пять-шесть лет иметь от 6 до 8 гигаватт возобновляемой энергии, готовой к экспорту. Поэтому в настоящее время мы работаем с европейскими партнерами над вопросами прокладки линий электропередачи, подводных кабелей и другими сегментами энергетической инфраструктуры.

Сегодня, когда Вы приехали, мы оба отметили, что в Баку очень солнечный день, и это значит, что наступает весна. На самом деле, у нас в течение года бывает более трехсот солнечных дней, и, возможно, еще больше ветреных дней. Так что, как Вы можете себе представить, Азербайджан обладает огромным потенциалом для ветровой и солнечной энергетики. Конечно, мы стремимся к более тесному взаимодействию, так как перед тем, как достичь европейского континента, необходимо сотрудничество со многими странами, соблюдая все транзитные соглашения. И, конечно, еще одной важной составляющей нашего двустороннего портфеля является связность, особенно сейчас, после того как мы достигли мирного соглашения с Арменией, которое было парафировано. Понятно, что новые возможности для расширения Среднего коридора усиливают наш оптимизм.

Как я уже сказал господину президенту, мы живем в мире всего семь месяцев. Наша независимость была восстановлена в 1991 году, и только семь месяцев мы живем в мире. Но мы уже чувствуем преимущества этого, и я уверен, что мир с Арменией будет вечным. Мы уже начали торговлю. Мы начали поставки важнейших нефтепродуктов в республику. Мы сняли все ограничения на транзит грузов из других стран в Армению через территорию Азербайджана. И это еще раз демонстрирует нашу твердую политическую волю, поскольку мы добились мира не только на бумаге – документ был парафирован двумя странами, – но и на земле. Это также важно, поскольку порой документы так и остаются на бумаге долгое время. В нашем случае с момента последнего кровопролитного военного столкновения с Арменией в сентябре 2023 года до установления мира в августе 2025 года прошло менее двух лет. И я думаю, что это лучший показатель того, что нации и народы могут примириться, если обе стороны продемонстрируют политическую волю и приверженность миру. Нет ничего лучше мира. Поверьте, мы знаем, что такое жить в условиях войны или находиться в состоянии войны.

Поэтому такие страны, как наша, ценят мир, возможно, больше, чем любые другие.

Таким образом, наша повестка дня действительно очень обширна. Мы, конечно, обсудили вопросы безопасности в регионе, близком к нашим границам. Мы продолжим наше общение позже сегодня.

Еще раз спасибо, господин президент, за то, что Вы с нами, и желаю Вам приятного пребывания.

Заявление президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты:

-Добрый день. Прежде всего, я рад находиться здесь, в Баку.

Благодарю Вас, господин президент Алиев, за Ваше приглашение и за Ваш радушный прием, особенно в сложных условиях быстро меняющейся геополитической ситуации в регионе.

Я хотел бы выразить полную солидарность Европейского Союза с народом Азербайджана. И позвольте мне выразить искреннюю признательность за помощь, которую Азербайджан оказал гражданам европейских стран, содействуя их безопасному возвращению из Ирана.

Азербайджанская Республика является ключевым партнером Европейского Союза. За последний год мы оживили наши отношения.

Сегодняшняя встреча является ярким свидетельством нашей общей приверженности дальнейшему сотрудничеству, особенно в области безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта. И в целях полного использования существующих механизмов диалога, включая вопросы безопасности и прав человека, мы в настоящее время работаем над новой рамочной основой для более тесного сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном. Это служит мощным сигналом нашего общего видения будущего. Мы также изучаем возможности углубления нашего сотрудничества в области обороны и безопасности.

Энергетическая безопасность является краеугольным камнем нашего двустороннего сотрудничества, как уже отметил президент Алиев. Четыре года назад в Версале Совет Европейского Союза принял решение о диверсификации источников поставок газа, нефти и угля. И Азербайджан играет главную роль в этих усилиях благодаря Южному газовому коридору. Результаты этих усилий сегодня очевидны. В условиях, когда война в Иране сотрясает мировые энергетические рынки, наше энергетическое партнерство становится важнее, чем когда-либо. Европейский Союз готов мобилизовать частные инвестиции и финансирование для поддержки энергетического перехода Азербайджана. Мы также поощряем более активное участие европейских компаний, занимающихся чистыми технологиями, в Вашем амбициозном плане.

Еще одной важной сферой нашего сотрудничества является транспортная инфраструктура. Развитие Среднего коридора представляет собой стратегическую возможность для создания новых транспортных связей. В этом отношении важнейшее значение будет иметь завершение строительства железнодорожной ветки «Баку — Нахчыван». Повышая устойчивость торговли между Европой и Азией, мы вместе можем создавать рабочие места, стимулировать рост и укреплять наши экономики. Европейский Союз разделяет стремление Азербайджана к мирному, стабильному, взаимосвязанному и процветающему Южному Кавказу. Прогресс, достигнутый в мирном процессе с Арменией, является историческим.

Вашингтонские соглашения отражают вашу приверженность диалогу и примирению, и Европейский Союз поддерживает вас в обеспечении их полного выполнения. Мы знаем, что истинный мир строится не только на политических соглашениях, на бумаге, как Вы сказали, но и на повседневной жизни людей — на экономических связях, торговле и общем процветании. Укрепление экономической взаимозависимости – это самый верный путь к долгосрочной стабильности, и Европейский Союз готов помочь раскрыть эти возможности на благо всех. Региональная роль Азербайджана важна как никогда.

Я хочу отметить вызовы, с которыми вы сталкиваетесь в связи с опасной военной эскалацией в Иране и на Ближнем Востоке, которая также затронула и вас. Позвольте мне еще раз выразить от имени Европейского Союза свою полную солидарность с Азербайджаном и его народом.

Мы самым решительным образом осуждаем недавнюю атаку Ирана на Нахчыванский аэропорт. Крайне важно обеспечить региональную безопасность и стабильность при полном соблюдении принципов Устава ООН и международного права. Европейский Союз по-прежнему привержен сотрудничеству со всеми партнерами в рамках диалога и дипломатии в целях деэскалации напряженности и защиты гражданского населения. Дальнейшая эскалация несет риски не только для Ближнего Востока, но и для Европы и мира в целом, выступая очередным звеном в тревожной цепи силовых акций, идущих вразрез с международным правом.

Агрессивная война России против Украины продолжается уже пятый год и по-прежнему представляет собой угрозу существованию Европы и дестабилизирующую силу в мире. На фоне глобальной нестабильности как никогда важно укреплять связи между нами.

Мы с нетерпением ждем, когда в 2028 году Азербайджан примет у себя саммит Европейского политического сообщества.

В заключение позвольте мне еще раз подчеркнуть, что Европейский Союз остается верным сотрудничеству с Азербайджаном, чтобы превратить сегодняшние вызовы в завтрашние возможности.

Ваше лидерство имеет решающее значение, а между нами установились прочные партнерские отношения. Вместе мы можем расширить их еще больше на благо наших народов.

С нетерпением жду возможности принять Вас в Брюсселе в предстоящие месяцы.

Большое спасибо, господин президент.