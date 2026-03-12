Иран был значительно дальше от создания ядерной бомбы, чем это утверждали политики, пишут эксперты по ядерной безопасности и бывшие сотрудники разведсообщества в Scientific American. По их оценке, между текущими возможностями Тегерана и полноценным ядерным оружием существовало сразу несколько технологических барьеров.

Во-первых, для создания бомбы требуется уран, обогащённый примерно до 90%. Запасы Ирана, по оценкам специалистов, не достигали этого уровня, а часть материала находилась в формах, неудобных для прямого использования в боезаряде. Даже теоретическое дообогащение потребовало бы времени и перенастройки инфраструктуры.

Во-вторых, наличие оружейного урана само по себе не означает наличие ядерного оружия. Необходима отработанная конструкция боезаряда — сложная система, включающая геометрию заряда, взрывчатые линзы, системы подрыва и миниатюризацию компонентов. Эксперты отмечают, что доказательств успешной разработки и испытаний такой конструкции у Ирана не было.

В-третьих, требуется надёжная система доставки — ракеты или авиация, способные интегрировать боеголовку и обеспечить её корректное применение. Это также требует испытаний и сложной технической интеграции.

По мнению специалистов, заявления о том, что Иран находится «в нескольких неделях» от создания бомбы, игнорировали эти технологические этапы и были во многом частью политической риторики, используемой для усиления давления и оправдания жёстких внешнеполитических шагов. Экспертные оценки показывали, что путь до реального ядерного оружия был гораздо длиннее и сложнее.