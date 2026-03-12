Позитивные события на Южном Кавказе напоминают, что даже укоренившиеся конфликты могут двигаться к миру. Об этом на открытии XIII Глобального бакинского форума заявил Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.

Он отметил, что более 30 лет конфликт между Азербайджаном и Арменией затрагивал поколения людей. По его словам, восстановление азербайджанских территорий, признанных ООН частью суверенной территории Азербайджана, соответствует резолюциям Совета Безопасности, подтверждающим принцип территориальной целостности.

Моратинос подчеркнул, что регион Южного Кавказа показывает миру: примирение возможно, если его направляют лидерство, диалог, дипломатия и уважение к международному праву.

Говоря о XIII Глобальном бакинском форуме, он назвал его важной платформой для диалога и совместных действий в условиях глобальной неопределенности, отметив, что дипломатия остается главным инструментом предотвращения конфликтов и восстановления доверия.