Спецборт МЧС России отправит медикаменты для Ирана через азербайджанскую территорию, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«В соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка лекарственных препаратов в Азербайджанскую Республику для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран», — сказали в МЧС.

Известно, что всего доставят 13 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи.