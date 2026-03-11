Новые возможности для расширения Среднего коридора усиливают наш оптимизм.

Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой.

«Наша независимость была восстановлена в 1991 году, и только семь месяцев мы живем в мире. Но мы уже чувствуем преимущества этого, и я уверен, что мир с Арменией будет вечным. Мы уже начали торговлю. Мы начали поставки важнейших нефтепродуктов в республику. Мы сняли все ограничения на транзит грузов из других стран в Армению через территорию Азербайджана. И это еще раз демонстрирует нашу твердую политическую волю, поскольку мы добились мира не только на бумаге – документ был парафирован двумя странами, – но и на земле. Это также важно, поскольку порой документы так и остаются на бумаге долгое время. В нашем случае с момента последнего кровопролитного военного столкновения с Арменией в сентябре 2023 года до установления мира в августе 2025 года прошло менее двух лет. И я думаю, что это лучший показатель того, что нации и народы могут примириться, если обе стороны продемонстрируют политическую волю и приверженность миру. Нет ничего лучше мира. Поверьте, мы знаем, что такое жить в условиях войны или находиться в состоянии войны. Поэтому такие страны, как наша, ценят мир, возможно, больше, чем любые другие», — отметил Ильхам Алиев.