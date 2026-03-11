Глава Евросовета Антониу Кошта поблагодарил Ильхама Алиева за теплый прием в Баку.

«Я с нетерпением жду продолжения нашей работы над новой рамочной основой для более тесного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, которая отражает наше общее видение будущего.

На фоне роста глобальной напряжённости и нестабильности укрепление связей между нами становится как никогда важным.

Европейский союз выражает полную солидарность с вами и вашим народом, поскольку опасная военная эскалация в Иране и на Ближнем Востоке может напрямую повлиять на Азербайджан», — написал Кошта в соцсети Х.