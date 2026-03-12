В Азербайджане обсуждаются новые законодательные изменения, предусматривающие штрафы и арест за ряд правонарушений.

Согласно предлагаемой новой статье 525-1 Кодекса об административных проступках, родители и учителя, применяющие физическое насилие в отношении ребёнка «в воспитательных целях», будут оштрафованы на сумму до 200 манатов.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за попрошайничество — штраф от 100 до 200 манатов с возможностью административного ареста.

Также обсуждается новая статья 242-1 Уголовного кодекса, предусматривающая арест для лиц, незаконно создающих или распространяющих фото-, видео- или аудиоматериалы порнографического или сексуального характера с использованием технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения.

Отдельно предлагается установить ответственность за подготовку или распространение фото-, видео- или аудиоматериалов с использованием технологий искусственного интеллекта с изображением или голосом человека без его согласия.

Кроме того, вводится требование о маркировке материалов, созданных с использованием искусственного интеллекта. За её отсутствие предлагается установить штраф от 80 до 150 манатов.

Поправки также предусматривают запрет на распространение в СМИ фальшивых материалов сексуального характера, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Все эти предложения были вынесены на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека, прошедшем в формате видеоконференции.