Продажа зарубежных активов может принести «Лукойлу» от 10 до 12 млрд долларов, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Речь идёт о соглашении с американским инвестфондом Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH — 100-процентной дочерней структуры компании, через которую управлялись зарубежные активы.

При этом эксперты отмечают, что судьба сделки во многом зависит от позиции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое должно выдать разрешение на её проведение. Без такого разрешения закрытие сделки невозможно.

Кроме того, даже в случае завершения продажи российская сторона не сможет свободно воспользоваться вырученными средствами — для этого потребуется отдельное согласие американского Минфина либо снятие санкционных ограничений.

В этой связи аналитики полагают, что сроки и реализация сделки будут напрямую зависеть от хода российско-украинских переговоров и общей геополитической ситуации.