Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал представляющего Азербайджан велогонщика Артема Проскурякова сроком на три года за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом опубликована в официальном сообщении пресс-службы UCI.

Сообщается, что в допинг-пробах спортсмена были выявлены следы метамфетамина, а также его метаболитов. Анализы были взяты в соревновательный период во время чемпионата мира по шоссейным гонкам среди юниоров.

Срок дисквалификации Артема Проскурякова начинается 18 ноября 2025 года и завершится 17 ноября 2028 года. На протяжении этого времени спортсмен не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой UCI.