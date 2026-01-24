Сегодня в Азербайджане стартовал Кубок страны по волейболу на снегу среди женских и мужских команд. Турнир проходит на территории Туристического центра Шахдаг.

В первый день соревнований состоялось 9 матчей. Согласно регламенту, женские команды играют по круговой системе, а мужчины — по олимпийской системе на выбывание.

Завтра у мужчин пройдут матчи за третье место и затем команды поборются в финале. В женском турнире состоятся ещё три встречи, по итогам которых победители и призёры будут определены на основе турнирной таблицы. После завершения игр состоится церемония награждения.

В розыгрыше Кубка страны участвуют 5 женских команд — «Гянджа», «Азерреил», «Милли», «Милли-2» и «Гарагая», а также 4 мужские команды — «Гянджлер», «Гарагая», Baku Fires и «Азерреил».

Результаты матчей (24 января)

Женщины:

«Азерреил» — «Милли-2» — 2:0 (15:6, 16:14)

«Милли» — «Гарагая» — 2:0 (15:7, 15:5)

«Гарагая» — «Гянджа» — 0:2 (6:15, 7:15)

«Милли-2» — «Милли» — 0:2 (9:15, 12:15)

«Милли» — «AАзерреил» — 2:1 (12:15, 15:8, 15:12)

«Гянджа» — «Милли-2» — 2:0 (15:4, 15:3)

«Гарагая» — «Азерреил» — 0:2 (5:15, 11:15)

Мужчины:

«Гарагая» — «Гянджлер» — 2:1 (15:17, 22:20, 15:9)

«Азерреил» — Baku Fires — 2:0 (15:6, 15:11)

Соревнования продолжаются, и уже завтра станут известны обладатели Кубка страны по снежному волейболу.