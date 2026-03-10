Всемирная организация здравоохранения оказывает поддержку властям Ирана на фоне крайне опасных для здоровья и экологии последствий ударов по нефтехранилищам.

Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмейер.

«В Иране осадки, смешанные с токсичными загрязняющими веществами, чрезвычайно опасны, обладают сильными кислотными свойствами и могут вызвать химические ожоги кожи и серьезное повреждение легких. ВОЗ внимательно следит за ситуацией и оказывает поддержку властям, предоставляя рекомендации в области общественного здравоохранения для защиты населения и снижения рисков воздействия», — сказал он на брифинге в Женеве.