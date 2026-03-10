Россия пытается воспользоваться войной с Ираном и возможным затягиванием американской военной операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Москва рассчитывает добиться полной отмены санкций в энергетическом секторе.

«Фактически именно это сейчас является основным расчетом России – усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Россию из-за войны против Украины, выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ», — отметил Зеленский.