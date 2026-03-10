Мировой рынок нефти ждут катастрофические последствия в случае продолжения блокады Ормузского пролива Ираном.

Об этом заявил гендиректор крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, его слова передает Reuters.

Он также отметил, что мировые запасы нефти уже находятся на пятилетнем минимуме, а кризис ускорит их истощение. По словам Нассера, блокада Ормузского пролива уже нарушила работу секторов судоходства и страхования и грозит вызвать «эффект домино» в авиации, сельском хозяйстве, автомобильной и других отраслях.