Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава иранского МИД Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Продолжен обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, резко деградировавшей вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лавров вновь заявил о необходимости скорейшей деэскалации и возвращения ситуации к политико-дипломатическому урегулированию. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать этому при учёте интересов безопасности Ирана и его соседей по региону.