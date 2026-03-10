Россия является главным выгодоприобретателем конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава Евросовета Антониу Кошта, сообщает Reuters.

«Она получает новые ресурсы для финансирования войны против Украины по мере роста цен на энергоносители. Она извлекает выгоду из перенаправления военных сил, которые могли бы быть направлены на поддержку Украины», — сказал он.

По словам Кошты, конфликт также отвлекает внимание от украинского фронта.

Он призвал стороны избежать дальнейшей эскалации и вернуться к переговорам.

«Свободу и права человека нельзя добиться с помощью бомб. Их защищает только международное право», — подчеркнул глава Евросовета.