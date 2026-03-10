Народный целитель из Узбекистана Икбол Солиев, получивший административный арест на родине за оказание медицинских услуг без наличия на то разрешения, в настоящее время находится в Баку и уже принимает тут пациентов. Как сообщает Minval, по данным открытых источников, целитель с 7 по 14 марта объявил прием пациентов в эстетическом центре Bİ-ES VİP, на улице Гасана Алиева 74, в порядке живой очереди.

За три дня к Солиеву, который лечит плевками, тумаками и поглаживанием, пришли десятки доверчивых пенсионеров. Кадры так называемого чуда можно найти прямо на странице гастролёра.

Удивительно, но «исцеление» приходит сражу же. Солиев погладил по спине пожилую (трясущуюся) женщину, она встала на ноги и пошла, можно сказать, с грацией балерины, хотя до этого сама жаловалась на недомогание в ногах. Кадров подобных чудесных исцелений на странице Солиева множество. Люди выстраиваются в длинную очередь и часами ждут своего приема. Записаться на прием к чудотворцу захотел и корреспондент Minval, однако номера телефонов, указанные на его странице, были отключены.

Правда, история умалчивает о том, сколько недовольных после такого «оздоровительного сеанса» потребовали свои деньги обратно. Как бы то ни было, Солиев продолжает исцелять азербайджанцев.

А у себя на родине, еще 17 декабря 2025 года решением Кокандского городского суда по уголовным делам в отношении Икбола Солиева, «главного целителя» страны, было вынесено постановление об административном аресте. По данным местных СМИ, мужчина занимался практикой народной медицины без соответствующего разрешения. Суд установил, что Солиев нарушил требования законодательства Узбекистана, регулирующего деятельность в сфере народной медицины. Его действия были квалифицированы по части 3 статьи 59-5 КоАП РУ. Речь идет об оказании гражданам услуг по медицинской диагностике и лечении, а также публичной пропаганде таких услуг лицом, не имеющим права заниматься подобной деятельностью.

По итогам рассмотрения дела суд назначил Солиеву наказание в виде 10 суток ареста. Таким образом, деятельность «целителя-чудотворца» была признана незаконной, а его практика — нарушающей действующие нормы.

В свою очередь власти Узбекистана отметили, что оказание медицинских услуг без соответствующего разрешения и контроля представляет угрозу для здоровья граждан и влечет ответственность.