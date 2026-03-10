Иран нанес ракетный удар по немецкому контингенту на авиабазе Аль-Азрак в Иордании, сообщает Der Spiegel.

По данным издания, в ночь на 10 марта баллистическими ракетами, выпущенными из Ирана, был поражён корпус казарм, принадлежащий контингенту Бундесвера. На базе также размещаются силы ВВС США.

Отмечается, что немецкие военнослужащие в момент атаки находились в укрытиях, поэтому никто не пострадал.

Пока неясно, попали ли сами ракеты по объекту или на базу упали обломки перехваченных ракет. Масштаб ущерба уточняется, проводится расследование.