Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом распространила информацию пресс-служба президента.

В ходе телефонного разговора стороны выразили обеспокоенность напряжённостью, сложившейся на Ближнем Востоке, и подчеркнули необходимость предотвращения шагов, способных негативно повлиять на безопасность и стабильность государств региона.

Также были затронуты азербайджано-сирийские двусторонние отношения. Отмечено, что обе стороны заинтересованы в укреплении связей и расширении сотрудничества в различных сферах.

Стороны договорились продолжить контакты.