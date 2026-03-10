В Москве мусульманскую общину «Рисалят» оштрафовали на 130 тысяч рублей за организацию молитвенного зала в бизнес-центре и хранение религиозной литературы без необходимых отметок.

Как сообщает «Осторожно, новости», в ноябре 2025 года прокуратура провела проверку пожарной безопасности в здании на Огородном проезде. Выяснилось, что на четвёртом этаже бизнес-центра действует мусульманская община, где оборудованы зал для молитв, столовая и учебные классы для детей.

По пятницам там проводились коллективные молитвы примерно на 150 человек. Во время проверки сотрудник прокуратуры попал на хутбу, на которой верующих призывали уважительно относиться к окружающим. На проповеди присутствовали более ста человек.

У прокуратуры также возникли претензии к религиозной литературе. Были изъяты пособия по чтению Корана, учебники по исламу и хадисоведению — на них отсутствовали требуемые печати религиозной организации.

По двум протоколам о незаконной миссионерской деятельности общину оштрафовали на 130 тысяч рублей, а изъятые книги суд постановил уничтожить.