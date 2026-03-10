Министерство обороны Турции сообщило, что в городе Малатья развернута система противоракетной обороны Patriot НАТО в рамках усиления мер воздушной и противоракетной защиты на фоне растущей напряженности в регионе.

В турецком оборонном ведомстве заявили, что система готовится к приведению в полную боевую готовность для защиты воздушного пространства страны.

Анкара также отметила, что тесно координирует действия с НАТО и союзными государствами, продолжая следить за развитием ситуации и работать над сохранением региональной стабильности.