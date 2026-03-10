По меньшей мере 83 ребенка погибли и 254 получили ранения в Ливане после начала операции Израиля и США против Ирана и его прокси. Об этом сообщил Детский фонд ООН (UNICEF).

«В то время как по всей стране продолжаются военные удары, дети гибнут и получают ранения с ужасающей частотой, семьи в страхе покидают свои дома, а тысячи детей теперь спят в холодных и переполненных убежищах», — говорится в сообщении фонда в X.

В опубликованном UNICEF слайде отмечается, что со 2 марта в Ливане в результате обострения военных действий погибли по меньшей мере 83 ребенка и 254 получили ранения.

По данным организации, за последнюю неделю в среднем ежедневно погибали более 10 детей и около 36 получали ранения.

UNICEF призвал к немедленным усилиям по деэскалации ситуации и предотвращению дальнейшего причинения вреда детям.