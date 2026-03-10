Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана, сообщает Fox News.

«Я не верю, что он сможет жить в мире», — сказал американский лидер в интервью телеканалу.

Трамп также заявил, что операция «Эпическая ярость» «намного превзошла ожидания по результатам на столь раннем этапе».

«Когда мы атаковали их первыми, мы уничтожили 50% их ракет. А если бы мы этого не сделали, борьба была бы намного сложнее», — отметил он. По словам президента США, если бы Вашингтон подождал ещё три дня, Иран мог бы нанести удар первым.

«Больше всего меня удивило, когда они атаковали страны, которые на них не нападали», — добавил Трамп, комментируя реакцию Тегерана на военные действия США.