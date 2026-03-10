События в соседнем Иране и продолжающаяся война оказывают всё более заметное влияние не только на военно-политическую ситуацию, но и на внутреннее положение самой страны. Как и любая масштабная война, нынешний конфликт постепенно начинает отражаться на состоянии общества. Наряду с военными объектами и инфраструктурой разрушениям подвергаются и здания гражданского назначения — жилые дома, социальные учреждения, объекты городской инфраструктуры.

Параллельно усиливаются и экономические последствия войны. В стране резко ограничивается вывоз продовольственных товаров, всё чаще звучат опасения возможного дефицита продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости. В условиях военного давления именно такие факторы нередко становятся одним из самых болезненных последствий конфликта для обычного населения.

На этом фоне гуманитарная тема начинает приобретать особое значение. Уже сейчас становится очевидно, что последствия войны могут выражаться не только в военных потерях, но и в росте социальных проблем внутри страны.

Именно в такой ситуации 10 марта — фактически через сутки после телефонного разговора президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Ирана Масуда Пезешкиана — глава азербайджанского государства распорядился направить в Иран крупную партию гуманитарной помощи. Примечательно, что за всё время нынешней военной кампании это первый случай, когда иностранное государство направляет гуманитарный груз в Иран. И этим государством стал именно Азербайджан.

Состав отправленной помощи носит подчеркнуто практический характер. В гуманитарный груз входят около 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 килограммов чая, а также почти 2 тонны медикаментов и медицинских принадлежностей. Речь идёт о базовых продуктах и медицинских средствах — именно о тех ресурсах, которые в условиях войны становятся наиболее востребованными.

Этот шаг имеет не только гуманитарное, но и политическое значение. Он демонстрирует, что Баку проводит самостоятельную и независимую политику, ориентированную прежде всего на собственные ценности и интересы. Особенно в тех случаях, когда речь идёт о ближайшем соседе, на территории которого проживают десятки миллионов азербайджанцев.

Ещё на 9-м саммите Организации тюркских государств в Самарканде президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо говорил о том, что тюркский мир не ограничивается границами независимых тюркских государств. По его словам, государства тюркского мира должны учитывать положение тюркских народов, проживающих за пределами этих стран.

«Тюркский мир состоит не только из независимых тюркских государств. Пришло время держать на повестке дня вопросы защиты прав, безопасности и национальной идентичности наших соотечественников, живущих вне стран-членов организации»,- подчеркнул свою мысль Ильхам Алиев.

Сегодня эта мысль получает вполне практическое воплощение. Решение о направлении гуманитарной помощи показывает, что Баку рассматривает гуманитарное измерение региональной политики как важную часть своей ответственности. Одновременно этот шаг можно рассматривать и как сигнал тем силам внутри Ирана, которые продолжают рассматривать Азербайджан через призму подозрений и распространять тезисы о якобы исходящей с азербайджанской территории угрозе иранским интересам. В условиях, когда людям, оказавшимся перед риском гуманитарных трудностей, направляются тонны муки, риса, сахара и медикаментов, подобные обвинения начинают выглядеть особенно парадоксально. Если помощь населению в условиях войны объявляется угрозой, возникает закономерный вопрос: что тогда на самом деле следует считать угрозой?

Не лишним будет заметить и ещё одно обстоятельство. Долгое время иранские политические и общественные деятели нередко напоминали Баку о гуманитарной поддержке, которую Тегеран оказывал Азербайджану в годы первой карабахской войны. Этот аргумент регулярно звучал в политических дискуссиях и использовался как напоминание о «долге благодарности». Однако при этом нередко оставалось в тени другое обстоятельство. Параллельно с оказанием помощи Азербайджану армянская сторона также получала заметные преференции со стороны Ирана. После оккупации значительной части азербайджанской территории Тегеран не закрыл границу с Арменией, что фактически позволило Еревану сохранить важный канал экономического и транспортного взаимодействия с внешним миром.

В этом смысле нынешняя гуманитарная помощь Азербайджана приобретает и символическое измерение. В совершенно иных геополитических условиях Баку, образно выражаясь, возвращает этот долг — причём делает это без очевидных для себя политических или экономических выгод. Речь идёт, прежде всего, о гуманитарном жесте в отношении населения соседней страны, оказавшегося в сложной ситуации из-за войны.

При этом важно учитывать и другой контекст. Память об атаке беспилотников на азербайджанскую территорию в Нахчыванском направлении ещё свежа, а сам инцидент нельзя считать полностью исчерпанным. Тем не менее Азербайджан, руководствуясь прежде всего гуманитарными соображениями, принимает решение оказать помощь населению соседней страны. Этот шаг показывает, что в условиях сложной и напряжённой региональной обстановки Баку отделяет политические разногласия от гуманитарной ответственности перед людьми, оказавшимися в трудной ситуации.

Остаётся надеяться, что этот жест доброй воли будет по-настоящему оценён в самом Иране. Тем более что Азербайджан действует не по принципу «долг платежом красен», а исходя из более универсального и понятного для всех принципа — принципа общечеловеческой гуманности, который на всех языках звучит одинаково.