Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Колумбии Нельси Ракель Мунар Харамийо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД.

Посол вручила министру копии верительных грамот. Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения политического диалога, развитии сотрудничества в сфере экономики, торговли, туризма, образования, культуры и др.

Стороны также отметили взаимную поддержу в рамках международных организаций, а также ряда платформ по вопросам мира, безопасности и устойчивого развития.

Участники встречи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, отметили необходимость деэскалации напряженности в регионе.