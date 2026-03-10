Представители посольств Алжира и Нидерландов в Иране были эвакуированы в Азербайджан.

4 сотрудника посольства Нидерландов (включая посла) и 9 сотрудников посольства Алжира пересекли границу и въехали на территорию Азербайджана через государственный пограничный пункт Астара, передает Report.

Процесс эвакуации осуществлялся с проведением соответствующих проверок документов и других процедур, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохождения через пограничный пункт.

После прохождения процедуры регистрации они были благополучно доставлены в пункты назначения.

Отмечается, что посольство Нидерландов в Тегеране временно будет работать из Азербайджана.