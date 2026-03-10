Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) заявило, что в ежегодном докладе Совета Европы о свободе прессы в Европе за 2025 год содержатся односторонние и предвзятые оценки медиасреды страны.

В агентстве отметили, что выводы о поправках к закону «О медиа» носят спекулятивный характер, тогда как изменения были внесены с учётом предложений общества и медиасообщества и направлены на укрепление информационной среды и повышение профессионального уровня журналистики.

MEDİA подчеркнуло, что в Азербайджане нет ограничений для журналистов по профессиональному признаку, а свобода выражения мнений обеспечена как юридически, так и на практике. Ведомство также указало, что регистрация СМИ в реестре носит техническо-организационный характер и применяется ко всем медиа, включая иностранные.