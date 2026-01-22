Накануне вечер в Баку, говоря словами одного из героев известного советского фильма, вовсе не был томным. Скорее, наоборот. Он был пронизан незримой напряжённостью, предвкушением футбольного праздника и надеждой на победу.

«Карабах» принимал франкфуртский «Айнтрахт» — команду опытную, холодную, с европейской дисциплиной. Для азербайджанских футболистов это был не просто матч Лиги чемпионов, а последний шанс пробиться в плей-офф.

Это понимали и «карабахские скакуны», которые с первых же минут ринулись в атаку. Настрой на победу дал о себе знать уже на 4-й минуте. Нетрудно представить ликование болельщиков не только на трибуне, но и тех, кто наслаждался игрой, сидя перед телевизорами.

Однако радость азербайджанских болельщиков длилась недолго. Оно и понятно: Лига чемпионов — не про сказки без драмы или фильмы с хеппи-эндом. Немцы оправились от шока и включили свою холодную, точную игру. «Айнтрахт» начал давить, искать слабые места. Спустя 6 минут немецкие футболисты сравняли счёт.

А вот второй тайм стал настоящим испытанием для «Карабаха». Ничья никак не устраивала «Айнтрахт» (впрочем, как и нашу команду), и немецким футболистам кровь из носа нужно было забить ещё один гол.

И в этом им помог, нет, не случай, не ошибка наших защитников или вратаря, а швейцарский арбитр Сандро Шерер. На поле творилось нечто невообразимое: создавалось впечатление, что состав «Айнтрахта» пополнился ещё одним «игроком», только со свистком и в другой форме.

На 56-й минуте игра прервалась, когда мяч был у «Карабаха», но после возобновления игры судья почему-то отдаёт мяч гостям. Но это были лишь цветочки.

Спустя некоторое время в штрафной «Айнтрахта» игрок «Карабаха» падает после контакта с соперником, но судья молчит. Да, момент, возможно, с большой натяжкой можно назвать спорным, и судья не назначает пенальти. Но проходит всего две минуты — и зеркальная ситуация у наших ворот. Швейцарский арбитр, забыв про всякую объективность и непредвзятость, назначает пенальти в ворота «Карабаха». Немцы реализуют его и вырываются вперёд, ведя в счёте 2:1. Европейская солидарность помогает «Айнтрахту» на время оказаться в роли потенциального победителя.

Кстати, этот эпизод напомнил недавний скандал с участием того же арбитра Шерера в матче «Лилль» — «Боруссия Дортмунд» в марте 2025 года. Президент «Лилля» говорил, что назначение немецкоязычного швейцарца показалось странным, а в перерыве он якобы общался по-немецки с игроками Дортмунда. В матче с «Карабахом» Шерер также не пытался скрывать свою явную симпатию к своим соседям.

Предвзятость арбитра была настолько показательной, что даже обычно невозмутимый президент Азербайджана Ильхам Алиев не смог скрыть своего негодования. После матча в соцсети «Инстаграм» он написал: «Это не первый случай, когда арбитры, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем был назначен этот арбитр».

С каждой утекающей минутой атмосфера становилась всё более напряжённой. Казалось, что надежда гаснет, последний шанс ускользал, как песок сквозь пальцы. Но если кто-то думал, что «Карабах» сломается, — он плохо знает этих игроков.

Через две минуты после пропущенного гола «скакуны» восстанавливают равновесие. Это был достойный ответ — и не столько сопернику, сколько горе-арбитру.

Однако «карабахцы» не собирались останавливаться на достигнутом: как там поётся в песне, «и, значит, нам нужна одна — Победа, одна на всех — мы за ценой не постоим». На 87-й минуте — очередной подарок швейцарского судьи немцам: игрок «Карабаха» получает удар по ногам, но судья, казалось бы, на мгновение ослеп.

И вот — последние секунды, арбитр поглядывает на часы, в душе умиляясь тому, что оказал немцам услугу. Но футбол — игра, в которой всё решается даже не в одну секунду, а ещё раньше. Впритык перед свистком «Карабах» радует очередным камбэком и забивает третий, победный гол. Наша команда нашла в себе силы и волю победить немцев, швейцарца, несправедливость.

Это была ночь, когда футбол стал чем-то большим. Ночь, когда команда из Азербайджана показала всей Европе: нас можно недооценивать, но остановить нас невозможно, если мы верим. «Карабах» остался в борьбе.