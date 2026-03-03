Ирак прекратил экспорт нефти из региона Курдистан в турецкий порт Джейхан, сообщает Bloomberg. Решение затронуло транспортировку около 200 тыс. баррелей в сутки и связано с сокращением добычи в качестве меры предосторожности на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

Министерство нефти Ирака также обратилось к ряду производителей страны с просьбой снизить добычу. В ведомстве отметили, что закрытие Ормузского пролива нарушило международное судоходство и ограничило заход танкеров в порты. Недостаток судов на юге страны и сокращение экспорта на отдельных терминалах привели к критическому уровню заполнения резервуаров.

В январе Ирак добывал 4,157 млн баррелей нефти в сутки, в то время как на текущий момент на Ближнем Востоке для местного потребления производится лишь около 50 тыс. баррелей в сутки.