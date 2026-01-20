В египетской газете «Аль-Джумхурийя» опубликована статья о 36-й годовщине трагедии 20 Января. Об этом сообщает «Азертадж».

В ней приводится информация о причинах и последствиях трагедии 20 Января. «Сегодня Азербайджан чтит память жертв резни, совершенной советскими силами в столице Баку 36 лет назад. В тот день погибли сыны азербайджанского народа, вышедшие на мирную демонстрацию с требованием независимости, сотни людей получили ранения», — подчеркивается в материале.

Отмечается, что азербайджанский народ проявил самоотверженность на пути к независимости и свободе, его сыны пожертвовали своими жизнями ради этого. Это было восстановлением независимости после Азербайджанской Демократической Республики, созданной 28 мая 1918 года, которая, несмотря на недолгое существование, осуществила образцовые работы в стране и исламском Востоке.

В статье также указывается, что освобождение наших земель из-под вражеской пяты привело к обеспечению суверенитета Азербайджана на всей территории страны.

В материале вспоминается самоотверженная деятельность Общенационального лидера Гейдара Алиева — создателя современного Азербайджана — в укреплении независимости. Отмечается важная роль президента Ильхама Алиева в превращении Азербайджана в экономически, политически и военно развитое современное государство и в усилении его позиций на международном уровне.