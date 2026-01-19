Правительство Великобритании будет учитывать зависимость от США в вопросе ядерного сдерживания, прежде чем принимать меры в ответ на американские пошлины из-за Гренландии, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Мы должны всегда помнить, что в наших национальных интересах продолжать работать с американцами по вопросам обороны, безопасности и разведки. Ядерное сдерживание — это наше главное оружие, которое позволяет обеспечивать безопасность всех жителей Великобритании. Это моя первоочередная задача, и она подразумевает хорошие отношения с Соединенными Штатами», — сказал премьер-министр, отвечая на вопросы журналистов после экстренного обращения к нации из-за ситуации вокруг Гренландии.