Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром.

Министры обменялись мнениями по поводу наблюдаемой в регионе Ближнего Востока военной эскалации и роста напряженности.

Подчеркивая влияние текущей ситуации на региональную и глобальную безопасность, была отмечена важность соблюдения гуманитарного права, защиты гражданского населения и объектов, а также необходимости решения вопросов на основе норм и принципов международного права посредством диалога и дипломатических средств.

Пакистанская сторона предоставила информацию о текущей ситуации, связанной со столкновениями на пакистано-афганской границе.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущие состояние и перспективы дальнейшего развития существующих стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Пакистаном.