Тегеран не намерен ограничивать себя временными рамками в вопросе защиты страны и готов задействовать все доступные ресурсы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи в интервью телекомпании CNN.

Отвечая на вопрос о том, как долго Иран способен противостоять ударам, которые, по словам президента США Дональд Трамп, могут продолжаться более месяца, дипломат подчеркнул, что Тегеран сосредоточен не на сроках, а на защите суверенитета.

«Мы будем защищаться в меру своих возможностей. И я имею в виду, что время не имеет решающего значения. Мы сделаем все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашего народа, несмотря ни на что», — заявил Тахт-Раванчи.

Он добавил, что иранская сторона рассматривает происходящее как прямую угрозу национальной безопасности и намерена действовать исходя из интересов защиты территориальной целостности и граждан страны.