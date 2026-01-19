В Азербайджане продолжаются расследования деятельности пророссийской агентурной сети радикальной оппозиции, связанной с небезызвестным Рамизом Мехтиевым. Одним из ключевых фигурантов этой сети, напомним, является небезызвестная Гюльтекин Гаджибейли, бывший депутат Милли Меджлиса, а ныне — персонаж, занятый банальной «торговлей харей». Когда вокруг мехтиевской сети начало сжиматься кольцо, мадам Гаджибейли успешно отбыла в Турцию.

А вот дальнейшие события развиваются по какому-то странному сценарию. Власти Турции прекрасно осведомлены о деятельности Гюльтекин Гаджибейли. Однако выдавать её Азербайджану не торопятся. В какой-то момент появлялась информация, что мадам Гаджибейли задержана и в скором времени её передадут властям Азербайджана. Но, к сожалению, воз, то есть Гаджибейли, и ныне там. Никто не торопится её задерживать и выдавать Азербайджану. И вряд ли мадам Гаджибейли проводит время исключительно за дегустацией турецкого кофе, сладостей и осмотром многочисленных местных достопримечательностей. Судя по всему, от каких-либо конкретных действий в этом направлении турецкая сторона банально уклоняется.

Что это — просто бюрократическая волокита? Да, задержание и экстрадиция — процесс небыстрый, но между Баку и Анкарой есть опыт решения подобных вопросов в куда более сжатые сроки. А здесь создаётся устойчивое впечатление, что госпожа Гюльтекин Гаджибейли, одна из ключевых фигур пророссийского заговора Рамиза Мехтиева, находится под протекцией Турции.

И вот очень интересно было бы узнать: кто именно стоит за ней и за всей этой историей?

А теперь напомним кое-какие факты из истории двусторонних отношений. Десять лет назад, в 2016 году, в Турции была предпринята попытка государственного переворота со стороны сети FETO. Власти Турции начали «зачистку» этой сети. Азербайджан тогда полностью пресёк деятельность всех сторонников FETO в нашей стране и передал их Турции. В Баку вправе рассчитывать на взаимность. Но нынешняя позиция Турции как минимум вызывает недоумение.

Ряд экспертов придерживаются версии, что Гюльтекин Гаджибейли находится под покровительством турецких спецслужб и является их агентом. Понятно, что делиться такими подробностями спецслужбы не спешат. Но это не более чем версия, да ещё к тому же запущенная на весьма показательном фоне: в Баку зреет как минимум недоумение, почему госпожа Гаджибейли до сих пор не выдана Азербайджану, и хотя бы на уровне экспертной конспирологии это пытаются как-то объяснить и прикрыть «высшими интересами».

Зато доподлинно известно другое. Гюльтекин Гаджибейли — проект Рамиза Мехтиева, персонаж, подготовленный им и выброшенный в ряды оппозиции. А Рамиз Мехтиев, что вряд ли необходимо напоминать и разъяснять, является ключевой фигурой российской «пятой колонны». Следовательно, не вызывает сомнений и косвенная связь с Россией самой Гюльтекин Гаджибейли. К тому же эта дамочка, будем откровенны, не похожа на тот образ, который лепили, например, для Маты Хари. Работа на несколько разведок сразу, тончайшая шпионская игра — это не про неё. Гаджибейли уж точно не Ким Филби в юбке.

Ну тогда… Как понимать все игры вокруг неё? То, что в Анкаре так настойчиво прикрывают эту дамочку, — это уже российско-турецкое сотрудничество? И оно направлено против Азербайджана? Выходит, что Турция взяла Гюльтекин Гаджибейли под защиту по сигналу из Москвы, и вряд ли при этом в Анкаре не знали, как это будет воспринято в Баку.

А это уже меняет дело. Вопрос с задержанием и экстрадицией Гюльтекин Гаджибейли должен быть как минимум прояснён: турецкие власти должны либо передать эту дамочку Азербайджану, либо как-то объяснить сложившуюся ситуацию. Потому что иначе приходится вспоминать старую поговорку: «Закрытый базар нарушает дружбу» (Örtülü bazar dostluğu pozar).