Где дешевле жить в ЦА; кто кого спас в Каспийском море; на что нарвалась «птичка певчая» в регионе; как ему защитить себя; к чему приведет «китайская экспансия» — об этом и ином в нашем обзоре.

В государствах Центральной Азии активно обсуждаются высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева о возможности проведения «СВО в других точках зоны влияния (РФ)». Краткую подборку публичной реакции на них представило, в частности, издание Eurasia Today.

Депутат парламента Узбекистана Бобур Бекмуродов заявил, что эпоха, когда судьбы народов решались «криками в телестудиях» или по указке «старших братьев», давно ушла в прошлое. Границы государств Центральной Азии — это вопрос чести и достоинства, а любые угрозы независимости будут встречены не покорностью, а сплоченным и решительным ответом, сказал он. И подчеркнул, что подобные заявления (российского пропагандиста) лишь превращают соседей во врагов, тогда как у стран региона достаточно воли, ресурсов и мужества, чтобы защитить свой дом: «Плевать на слова Соловьева. Плевать на его имперские амбиции. Мы рекомендуем ему изучить узбекское выражение, которое буквально переводится так — «Играй со своим соловьем».

А ректор Университета журналистики Узбекистана Шерзодхан Кудратходжа сообщил, что Соловьев в эфире вслух сказал то, что раньше старались маскировать: международное право предлагается игнорировать, суверенитет — считать формальностью, а страны — объявлять «зоной влияния». Формула «Наша Азия», подчеркнул он, — это не оговорка, а «колониальный язык, в котором государства превращаются в объекты, а границы — в помеху».

Кыргызский политобозреватель Ырысбек Осмонов заявил, что Кыргызстан — не территория для завоеваний, а суверенное государство с многовековой историей: «Подобные заявления не просто оскорбительны. Они сеют семена недоверия и неприязни там, где мы годами строили взаимопонимание. … Любые речи о «завоевании» — это не просто пережиток колониального мышления, это прямой подрыв основ этого партнерства».

Казахстанский политолог Газиз Абишев предполагает, что за заявлениями Соловьева может стоять сразу несколько мотивов. В том числе — косвенная реакция Кремля на действия США в отношении Венесуэлы, а также сигнал Центральной Азии и Кавказу — «не зарывайтесь, а то придем с огнем и мечом». Не исключен, считает политолог, и личный демарш самого Соловьева – «демонстрация показного милитаризма из комфортной телестудии».

По мнению Абишева, одно дело — обозначать геополитические интересы своей страны, это – нормальная практика. Но совсем другое — целенаправленно готовить реакционный электорат к возможной военной конфронтации с соседями.

ИА «Фергана» приводит комментарий пресс-секретаря президента Кыргызстана Аската Алагозова на отсутствие официальной реакции на «трели» Соловьева:

«Подобные заявления следует воспринимать как одно из пустых и несерьезных высказываний, прозвучавших в ходе многочасовых эфиров российского журналиста и телеведущего на самые разные темы. … Другое дело, если бы подобные заявления прозвучали со стороны депутата или министра. Тогда ответ был бы дан нашими депутатами или членами правительства».

Что же касается предложения депутата парламента Кыргызстана Дастана Бекешева объявить Соловьева персоной нон грата, Алагозов не исключил, что оно будет рассмотрено. «Здесь, — сказал он, — важно отметить главное: двусторонние и многосторонние отношения между Россией и нашей страной, а также между РФ и государствами Центральной Азии в целом, выстроены на самом высоком уровне. Об этом свидетельствуют взаимные визиты различного уровня, а также сотрудничество в рамках таких организаций, как СНГ, ЕАЭС и ШОС».

Пресс-секретарь отметил, что Соловьев работает на государственном телевидении и «его непонятные высказывания, провоцирующие напряженность в отношениях между народами, вызывают как минимум недоразумение среди граждан дружественных государств, а в некоторых случаях требуют принятия строгих мер».

Официальная реакция со стороны других стран Центральной Азии тоже отсутствует, замечает «Фергана» и приводит мнение депутата парламента Казахстана Айдоса Сарыма: «… если на каждый чих Соловьева реагировать нотами протеста, это будет чрезмерно. Если вас укусил комар, вы же в него из автомата стрелять не будете. Давать ответ тут должны журналисты, политологи». Впрочем, он допустил, что Казахстан мог бы объявить Соловьева персоной нон грата и запретить ему въезд в республику.

Казахстан

В стране идет работа над основными положениями конституционной реформы, которые будут вынесены на всенародное обсуждение (референдум). Предстоящее изменение конституции РК станет седьмым по счету с 1996 года. Речь, в частности, идет о базовых подходах к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного парламента, информирует пресс-служба президента РК.

В настоящее время законодательный орган двухпалатный. В мажилисе (нижняя палата парламента) 98 депутатов, 69 из них избраны по партийным спискам, 29 — по одномандатным округам. Срок полномочий депутатов составляет пять лет. Сенат состоит из 50 законодателей, срок их полномочий – до шести лет, половину сенаторов переизбирают каждые три года.

О других предполагаемых изменениях в Основной закон пока не сообщается, но, по предварительной информации, переписана будет его значительная часть.

МИД Казахстана распространил заявление в связи с инцидентом, имевшим место 13 января – атаками дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Внешнеполитическое ведомство выразило «серьезную озабоченность» произошедшим и, по словам своего официального представителя Ерлана Жетыбаева, провело экстренные встречи с послами ряда европейских стран, американской стороной и другими зарубежными партнерами, в ходе которых акцентировалось внимание на необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе, на морских путях и в строгом соответствии с нормами международного права.

«Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием», — информировал официальный представитель МИД РК. Он также отметили, что «возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры».

Напомним, это не первая атака дронами на объекты и средства КТК. В конце ноября прошлого года объекты морской инфраструктуры консорциума в районе порта Новороссийска тоже были атакованы беспилотными плавсредствами.

Узбекистан

Президент страны Шавкат Мирзиеев на расширенном заседании Совета безопасности объявил о необходимости пересмотра Оборонной доктрины и Концепции национальной безопасности РУз. По его словам, передает Asia-Plus, соответствующее решение обусловлено «коренными изменениями характера современных войн».

«Тот, кто думает, что сможет победить, опираясь лишь на количество танков, самолетов или солдат, глубоко ошибается, — сказал Мирзиеев. — Сегодняшние боевые действия ведутся на основе искусственного интеллекта, цифрового управления, средств нанесения высокоточных ударов на дальние расстояния, кибер- и робототехнологий, а также политико-экономического давления».

Новая доктрина, по словам президента, должна сохранить статус невступления Узбекистана в военные блоки, опираться на многостороннюю дипломатию и стать основой технологического обновления армии.

Касаясь текущего положения дел в сфере укрепления обороноспособности: «Национальная армия оснащается современным вооружением и техникой, повышается боевой и морально-психологический уровень подготовки военнослужащих, развивается оборонная промышленность». В 1,5 раза увеличено количество и интенсивность учений, созданы подразделения беспилотных летательных аппаратов и центры подготовки специалистов.

В контексте беспилотников: председатель Службы госбезопасности сообщил о создании нового специального подразделения, укомплектованного турецкими дронами Bayraktar (преимущественно для охраны границы).

Президент также сделал акцент на реформировании срочной военной службы и развитии образовательных программ (высокотехнологичных) в военной сфере; развитии кибербезопасности, инженерно-технического потенциала, создании военных технопарков и оснащении войск роботизированными комплексами.

А по данным пресс-службы Мирзиеева, узбекскому лидеру по окончании расширенного заседания Совбеза презентовали центр по обслуживанию вертолетов Airbus на базе Чирчикского авиаремонтного завода – в настоящее время это

единственный центр на территории СНГ и Центральной Азии, сертифицированный французским производителем. Здесь налажен полный цикл технического сервиса и ремонта западных образцов авиатехники, включая вертолеты модели H-125, H-215 и H-130.

На заводе также обновлены цеха по капитальному ремонту и модернизации военных самолетов Су-25, где технику оснащают современными системами навигации, приборами ночного видения и комплексами бортовой самообороны.

Eurasia Today сообщает о публикации британского издания London Post, в которой рассказано о запуске в Узбекистане первой национальной системы искусственного интеллекта — BONU AGI. Подчеркивается, что речь идет не о копировании или локализации глобальных ИИ-платформ, а о создании самостоятельной модели, изначально спроектированной с учетом культурного, социального и исторического контекста страны.

BONU AGI интерпретирует пользовательские обращения через призму местных реалий — языковых, социальных и ментальных. Это позволяет системе точнее отражать стиль коммуникации, характерный для жителей Узбекистана, а также особенности мышления и формулирования вопросов, которые могут быть неочевидны для универсальных глобальных моделей. Такой подход особенно важен в многоязычной среде, где наряду с узбекским активно используются русский и другие языки, а культурные отсылки и контексты играют существенную роль.

Подчеркивается также, что разработка BONU AGI велась национальной командой специалистов, и что для стран, опасающихся утраты цифрового суверенитета, узбекский опыт может стать своего рода «дорожной картой» в сфере национального ИИ.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с партнерами сформировал финансовый пакет в размере около 200 млн долларов для реализации проекта строительства и эксплуатации солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) в Кашкадарьинской области Узбекистана, передает ИА «Фергана». Ее мощность составит 300 МВт, и посоле завершения строительства (плюс аккумуляторное хранилище) стация будет вырабатывать 664 ГВт*ч электроэнергии в год.

Пакет финансирования состоит из кредита ЕБРР на 141,6 млн долларов (их направят на счет проектной компании Nur Kashkadarya Solar, полностью принадлежащей энергетическому гиганту из ОАЭ Masdar). Кроме того, 20 млн и 5 млн долларов предоставляют правительство Канады и Финляндии соответственно. Еще около 4 млн в валюте США поступит в общий пакет финансирования по линии сотрудничества ЕБРР с Японией. Ожидается, что в дальнейшем к реализации узбекского проекта подключится и Азиатский банк развития.

Кыргызстан

Какую ставку делает Китай на КР, уточняет Евразийский банк развития (ЕАБР), представивший данные об объеме накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Китая в Кыргызстан по итогам 2025 года – они достигли 2,1 млрд долларов. Отмечается, что инвестиционная активность КНР в отношении КР наблюдается на протяжении последних пяти лет. В результате Поднебесная стала крупнейшим источником капитала для экономики центрально-азиатской страны.

Китай приоритетно направляет средства в инфраструктурные проекты на территории Кыргызстана, в частности, в модернизацию автомобильных дорог; в строительство и реконструкцию энергетических объектов, включая 15 малых и средних гидроэлектростанций; в горнодобывающую отрасль. Стратегическим инфраструктурным проектом является строительство железнодорожной магистрали «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», открывающей для КНР выход к Ирану, Турции и далее к странами Евросоюза – этот проект реализуется совместно с China Railway International (долевое участие — 51%, общий объем вложений китайской стороны – порядка 3,5 млрд долларов).

Отмечается также, что значительная доля китайских инвестиций в обрабатывающую промышленность Кыргызстана сосредоточена в цементной и металлургической отраслях. Не забыты и перерабатывающие производства, и легкая промышленность.

ЕАБР, как видно из его доклада, обеспокоен доминированием китайского капитала в ключевых отраслях промышленности Кыргызстана, поскольку это, по его мнению, «создает предпосылки для формирования квазимонополий, контролируемых иностранными инвесторами, что в перспективе может ограничить развитие местного предпринимательства и привести к усиленному импорту китайского оборудования и рабочей силы».

В то время как ЕАБР ведет свои подсчеты, власти Кыргызстана готовятся к государственному визиту в страну председателя КНР Си Цзиньпиня. Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев сообщил на пресс-конференции в Бишкеке, что визит китайского лидера «в ближайшее время» рассматривается республикой как одно из ключевых, для нее, внешнеполитических событий. Он подчеркнул, что прошлый год стал исключительно активным и результативным для китайско-кыргызских отношений. И напомнил, в частности, о состоявшемся государственном визите президента КР Садыра Жапарова в Китай с акцентом на «углубление всестороннего стратегического партнерства».

По предварительной информации, в ходе визита лидера Поднебесной в Кыргызстан будут обсуждены вопросы реализации совместных инфраструктурных и транспортных проектов; расширения торговли и инвестиций; сотрудничества в энергетике; безопасности и региональной стабильности.

Таджикистан

В республике запускают первый крупный проект в сфере солнечной энергетики – в Душанбе подписано инвестиционное соглашение между правительством РТ и местной компанией «Аен Энерджи» (о ней практически ничего не известно в открытых источниках). По информации Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ, проектом предусмотрено строительство двух солнечных фотоэлектрических электростанций (ФЭС) мощностью по 250 МВт каждая. Отмечается также, что в республике столь крупный проект в солнечной энергетике осуществляется впервые и реализуется в рамках национальных программ «зеленого перехода».

В соответствии с соглашением, инвестор обязуется завершить проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ФЭС в течение текущего года. Общий объем инвестиций составит 250 млн долларов США.

Кому дешевле живется в Центральной Азии? Как следует из международного рейтинга Cost of Living Index by City 2026, опубликованного аналитической платформой Numbeo, столица Таджикистана — Душанбе — вошла в число городов с самой низкой стоимостью жизни в мире. Город занял в рейтинге 437-е место. То есть, если брать за «точку сравнения» Нью-Йорк, то базовые расходы в нем почти в 3,5 раза выше, чем в Душанбе.

Низкие показатели зафиксированы и по другим категориям. Индекс аренды жилья в таджикской столице составил 11,3, а совокупный индекс стоимости жизни с учетом аренды — 20,9. Цены на питание в общепите (кафе, рестораны) тоже считаются одними из самых низких в мире с индексом 20,6.

Но, несмотря на «дешевую жизнь», покупательная способность жителей Душанбе низкая (с баллом 36,2) ввиду малого уровня доходов. Самыми дорогими городами мира, по версии Numbeo, в 2026 году стали Цюрих, Женева и Базель.

Туркменистан

Береговые службы Туркменистана спасли экипаж иранского сухогруза Rona, потерпевшего бедствие в акватории Каспийского моря, сообщает пресс-служба туркменского Министерства иностранных дел. Инцидент произошел 14 января, когда судно, следовавшее из иранского порта Амирабад в российскую Астрахань, подало сигнал SOS.

«В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии», — говорится в сообщении. МИД также информирует, что туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами.

Сухогруз, ранее носивший название Oban, вышел в рейс 12 января и должен был прибыть в пункт назначения 16 января, дополняет информацию Turkmen.news. Но 14 января на борту возникла чрезвычайная ситуация, связанная с проникновением воды. Вскоре после подачи сигнала бедствия сухогруз затонул. Подробности технической стороны происшествия пока неизвестны.

Ряд СМИ отмечает, что под названием Oban сухогруз регулярно курсировал между иранскими портами Амирабад и Анзели и российскими портами Астрахань, Махачкала и Азов. CNN связывает такой маршрут с вероятными морскими поставками вооружения из Ирана в Россию.