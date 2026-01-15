В первые 11 дней января объем морского экспорта российской нефти сократился примерно на треть — с 455 тысяч тонн в сутки до 280 тысяч, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Особенно заметно снижение наблюдается в направлении Индии: по информации сервисов, отслеживающих маршруты танкеров, в первые две недели года поставки туда упали на 58%. Основными причинами эксперты называют неблагоприятные погодные условия у порта Новороссийск и увеличение времени ожидания судов для швартовки.

Дополнительное давление на экспорт оказывает рост расходов на транспортировку нефти теневым флотом. Это связано с атакой на танкеры в Черном море и задержкой нескольких судов под российским флагом силами США по подозрению в нарушении санкций.