В соответствии с требованиями Конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года, ходатайство, поданное Генеральной прокуратурой об экстрадиции гражданина Азербайджана Искандерова Наримана Вагиф оглу, было удовлетворено Генеральной прокуратурой Украины.

Искандеров Нариман Вагиф оглу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил кражу с использованием электронных носителей информации, причинив значительный ущерб.

В связи с этим было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Поскольку он скрывался от следствия, он был объявлен в международный розыск. В настоящее время продолжаются соответствующие меры по его доставке в Азербайджан.